//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США 9 медсестер, которые одновременно забеременели, уже родили и показали трогательные фото малышей

В США 9 медсестер, которые одновременно забеременели, уже родили и показали трогательные фото малышей

Женщины, работающие в медицинском центре Maine Medical Center в США, забеременели в один период и рожали с апреля по июль 2019 года

Об этом сообщает CNN.

Сразу девять медсестер родильного отделения родили детей примерно в одно и то же время. Все они одновременно забеременели. Женщины работают в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде в США.

Медсестры сейчас еще больше подружились и продолжают заботиться друг о друге.

null

"Мы ездим друг к другу каждый день, даже если это 3:00 ночи", - сказала Лонни соус, одна из медсестер.

После рождения детей женщины решили сделать еще один групповой снимок.

Американские медсестры стали известными в марте. Они опубликовали совместное фото и сообщили, что все забеременели одновременно. Женщины рожали с апреля по июль 2019 года.

В марте сообщалось, что в медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять медсестер родильного отделения беременные, и должны родить детей примерно в одно и то же время

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать