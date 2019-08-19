В США 9 медсестер, которые одновременно забеременели, уже родили и показали трогательные фото малышей
Об этом сообщает CNN.
Сразу девять медсестер родильного отделения родили детей примерно в одно и то же время. Все они одновременно забеременели. Женщины работают в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде в США.
Медсестры сейчас еще больше подружились и продолжают заботиться друг о друге.
"Мы ездим друг к другу каждый день, даже если это 3:00 ночи", - сказала Лонни соус, одна из медсестер.
После рождения детей женщины решили сделать еще один групповой снимок.
Американские медсестры стали известными в марте. Они опубликовали совместное фото и сообщили, что все забеременели одновременно. Женщины рожали с апреля по июль 2019 года.
В марте сообщалось, что в медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять медсестер родильного отделения беременные, и должны родить детей примерно в одно и то же время
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