В США 9 медсестер, которые одновременно забеременели, уже родили и показали трогательные фото малышей

19 августа, 2019, 11:51

Женщины, работающие в медицинском центре Maine Medical Center в США, забеременели в один период и рожали с апреля по июль 2019 года

Об этом сообщает CNN.

Сразу девять медсестер родильного отделения родили детей примерно в одно и то же время. Все они одновременно забеременели. Женщины работают в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде в США.

Медсестры сейчас еще больше подружились и продолжают заботиться друг о друге.

"Мы ездим друг к другу каждый день, даже если это 3:00 ночи", - сказала Лонни соус, одна из медсестер.

После рождения детей женщины решили сделать еще один групповой снимок.

Американские медсестры стали известными в марте. Они опубликовали совместное фото и сообщили, что все забеременели одновременно. Женщины рожали с апреля по июль 2019 года.

В марте сообщалось, что в медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять медсестер родильного отделения беременные, и должны родить детей примерно в одно и то же время