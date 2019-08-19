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Espreso.tvОбществоВ Риге откажутся от троллейбусов из-за вреда окружающей среде

В Риге откажутся от троллейбусов из-за вреда окружающей среде

В столице Латвии планируют отказаться от троллейбусов и заменить их более "дружественными" к окружающей среде видами транспорта

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представительницу муниципального предприятия Rīgas satiksme Байбу Барташевич.

Барташевич отметила, что троллейбусы "дружественны" к экологии, но требуют затрат на содержание. Поэтому с появлением автобусов с нулевыми выбросами от троллейбусов откажутся.

Сейчас на 17 маршрутах в городе работает 260 троллейбусов. В 2012 году их было более 300. За год рижские троллейбусы перевозят 40 млн человек и проезжают по улицам города более 10 млн километров.

Количество троллейбусов будет уменьшаться постепенно. В парке Rīgas satiksme есть относительно новые троллейбусы, которые будут использовать еще около десяти лет. Сейчас уже есть маршруты, на которых троллейбусы заменяют другими видами транспорта, например, микроавтобусами.

 

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