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Espreso.tvОбществоВ Польше на фабрике от тяжелых травм скончался украинец

В Польше на фабрике от тяжелых травм скончался украинец

На одной из фабрик концерна LG вблизи польского Вроцлава в результате тяжелых травм умер 28-летний украинец

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Компания LG Chem под Вроцлавом занимается производством аккумуляторов для электромобилей.

Авария произошла на фабрике в субботу, 17 августа на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. В результате он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережал горло.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Утром в понедельник, 19 августа он скончался.

Заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорская заявил, что проводится расследование по этому делу. Делом интересуется прокуратура.

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