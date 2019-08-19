В Польше на фабрике от тяжелых травм скончался украинец

19 августа, 2019, 17:52

На одной из фабрик концерна LG вблизи польского Вроцлава в результате тяжелых травм умер 28-летний украинец

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Компания LG Chem под Вроцлавом занимается производством аккумуляторов для электромобилей.

Авария произошла на фабрике в субботу, 17 августа на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. В результате он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережал горло.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Утром в понедельник, 19 августа он скончался.

Заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорская заявил, что проводится расследование по этому делу. Делом интересуется прокуратура.