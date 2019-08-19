В Польше на фабрике от тяжелых травм скончался украинец
19 августа, 2019, 17:52
На одной из фабрик концерна LG вблизи польского Вроцлава в результате тяжелых травм умер 28-летний украинец
Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.
Компания LG Chem под Вроцлавом занимается производством аккумуляторов для электромобилей.
Авария произошла на фабрике в субботу, 17 августа на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. В результате он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережал горло.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Утром в понедельник, 19 августа он скончался.
Заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорская заявил, что проводится расследование по этому делу. Делом интересуется прокуратура.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики