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Espreso.tvОбществоВ Китае впервые запустили ракету Dragon-1

В Китае впервые запустили ракету Dragon-1

С космодрома Цзюцюань впервые запустили ракету-носитель "Smart Dragon-1", которая предназначена для коммерческих запусков

Об этом пишет агентство Синьхуа .

Отмечается, что с ее помощью на намеченную орбиту вывели 3 спутника.

Один из спутников, весом 65 кг, был создан пекинской технокомпания Beijing Qiansheng Exploration Technology. Этот спутник будет вести мониторинг влажности почвы в пилотной зоне.

Аппарат успешно вывели на солнечную синхронную орбиту на высоте 540 км.

 

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