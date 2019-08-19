В Китае впервые запустили ракету Dragon-1
19 августа, 2019, 09:28
С космодрома Цзюцюань впервые запустили ракету-носитель "Smart Dragon-1", которая предназначена для коммерческих запусков
Об этом пишет агентство Синьхуа .
Отмечается, что с ее помощью на намеченную орбиту вывели 3 спутника.
Один из спутников, весом 65 кг, был создан пекинской технокомпания Beijing Qiansheng Exploration Technology. Этот спутник будет вести мониторинг влажности почвы в пилотной зоне.
Аппарат успешно вывели на солнечную синхронную орбиту на высоте 540 км.
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