В Киеве неизвестные взорвали экскаватор на стройплощадке

19 августа, 2019, 12:25

На территории строительной площадки раздался взрыв, в результате происшествия никто не пострадал

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, что он слышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели, карета "скорой".

Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц, виновных в совершении данного правонарушения.