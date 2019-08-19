В Германии закрыли аттракцион из-за "недопустимого" сходства со свастикой
19 августа, 2019, 18:20
В немецком городе Лёффинген парк развлечений "Татцмания" закрыл один из своих аттракционов из-за критики посетителей
Об этом сообщает на издание Badische Zeitung.
По мнению посетителей, конструкции аттракциона "Полет орла" при вращении напоминали свастику.
Администрация парка узнала о сходстве со свастикой от посетителей. В придачу, видео с новым аттракционом, сразу начало распространяться по сети.
Руководитель парка Патрик Хасслер, отметил, что такая аналогия недопустима, поэтому аттракцион временно закрыт.
По его словам, ранее администрация и персонал парка не замечали сходства со свастикой. Теперь принято решение об изменении конструкций аттракциона, чтобы у посетителей больше не возникало подобных ассоциаций.
Ingenieurskunst from r / de
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