В Германии закрыли аттракцион из-за "недопустимого" сходства со свастикой

19 августа, 2019, 18:20

В немецком городе Лёффинген парк развлечений "Татцмания" закрыл один из своих аттракционов из-за критики посетителей

Об этом сообщает на издание Badische Zeitung.

По мнению посетителей, конструкции аттракциона "Полет орла" при вращении напоминали свастику.

Администрация парка узнала о сходстве со свастикой от посетителей. В придачу, видео с новым аттракционом, сразу начало распространяться по сети.

Руководитель парка Патрик Хасслер, отметил, что такая аналогия недопустима, поэтому аттракцион временно закрыт.

По его словам, ранее администрация и персонал парка не замечали сходства со свастикой. Теперь принято решение об изменении конструкций аттракциона, чтобы у посетителей больше не возникало подобных ассоциаций.