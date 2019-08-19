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Espreso.tvСпортВ чемпионате Франции установили уникальное достижение

В чемпионате Франции установили уникальное достижение


фото: The Telegraph
В матче чемпионата Франции "Ренн" - "ПСЖ" голевую передачу отдал 16-летний футболист

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Хавбек "Ренна" анголец Эдуардо Камавинжа в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции против ПСЖ установил уникальное достижение.

Футболист 2002 года рождения стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Франции, который отличился в игре ассистом. Камаванжи в день матча было 16 лет и 9 месяцев, он сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу над ПСЖ со счетом 2:1.

 

 

 

 

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