В чемпионате Франции установили уникальное достижение
19 августа, 2019, 14:34
В матче чемпионата Франции "Ренн" - "ПСЖ" голевую передачу отдал 16-летний футболист
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Хавбек "Ренна" анголец Эдуардо Камавинжа в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции против ПСЖ установил уникальное достижение.
Футболист 2002 года рождения стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Франции, который отличился в игре ассистом. Камаванжи в день матча было 16 лет и 9 месяцев, он сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу над ПСЖ со счетом 2:1.
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