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Espreso.tvОбществоВ центре Киева Range Rover врезался в толпу пешеходов

В центре Киева Range Rover врезался в толпу пешеходов

В центре Киева Range Rover врезался в толпу пешеходов, есть много пострадавших

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

ДТП произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого.

По словам свидетелей - по предварительным данным автомобиль Range Rover двигался по улице Льва Толстого, а электромобиль Tesla - по Саксаганского. Кто кого не пропустил, нарушив правила проезда перекрестка, будет устанавливать следствие, но уже известны последствия такого нарушения - после удара британский внедорожник отбросило на пешеходов.

После столкновения также отбросило на встречный Dodge Caliber и Honda Accord. В результате ДТП пострадали, по предварительным данным, четыре человека - их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Свидетели утверждают, что именно Range Rover проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, однако так это или нет установит следствие.

 

Видео: Информатор

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