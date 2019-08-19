19 августа, 2019, 19:03

В центре Киева Range Rover врезался в толпу пешеходов, есть много пострадавших

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

ДТП произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого.

По словам свидетелей - по предварительным данным автомобиль Range Rover двигался по улице Льва Толстого, а электромобиль Tesla - по Саксаганского. Кто кого не пропустил, нарушив правила проезда перекрестка, будет устанавливать следствие, но уже известны последствия такого нарушения - после удара британский внедорожник отбросило на пешеходов.

После столкновения также отбросило на встречный Dodge Caliber и Honda Accord. В результате ДТП пострадали, по предварительным данным, четыре человека - их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Свидетели утверждают, что именно Range Rover проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, однако так это или нет установит следствие.

Видео: Информатор