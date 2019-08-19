В Буковеле закрыли роуп-джампинг после травмирования двух туристов

19 августа, 2019, 13:27

На курорте "Буковель" (Прикарпатье) закрыли аттракцион по роуп-джампингу после того, как два человека травмировались в результате обрыва страхового троса

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

17 августа на горнолыжном курорте "Буковель" во время занятий роуп-джампингом пострадали 21-летняя и 26-летний жители Львовщины. Они упали на пешеходную дорожку и получили травмы, поскольку оборвался страховой трос.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Отмечается, что пострадавшая девушка находится в Яремчанском ЦГБ, а 26-летний парень - в реанимационном отделении Ивано-Франковской ОКБ. Работу аттракциона прекратили.

Отметим, роуп-джампинг - это экстремальный вид спорта, представляющий собою прыжки на альпинистских веревках с разных высоких объектов (скал, многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек).