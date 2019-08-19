Умер основатель Jysk Ларс Ларсен

19 августа, 2019, 15:38

Датский миллиардер Ларс Ларсен - основатель сети бытовых товаров Jysk - умер в 71 год

Об этом сообщает Forbes .

Ларсен умер в от рака печени в своем доме в Силькеборге, на западе Дании, в окружении семьи. Ему был 71 год.

Миллиардер, один из самых богатых людей Дании, оставил после себя жену Кристину, двоих детей и четырех внуков.

В 1979 году Ларсен открыл свой первый магазин во втором по размерам датском городе Орхус (Aarhus). А в 1984 году бизнесмен открыл первый магазин за пределами страны - в соседней Германии.

На сегодня в состав Группы JYSK входит более 2800 магазинов в 52 странах мира: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Венгрия, Голландия, Словакия, Германия, Австрия, Швейцария, Исландия, Канада, Гренландия, Фарерские острова, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Косово, Болгария, Казахстан, Румыния, Франция, Великобритания, Словения, Северная Македония, Хорватия, Италия, Испания, Босния и Герцеговина, Сербия, Армения, Черногория, Индонезия, Греция, Албании, Вьетнама Мальта Португалия, Грузия, Беларусь, Таджикистан, Молдова, Бельгия, Кувейт, Дубай, Таиланд, Ирландия, Кипр и Азербайджан.

Ежегодный оборот группы составляет примерно 3,58 млрд евро. Общая численность персонала составляет около 23 тысяч сотрудников.