//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинский летчик поразил пилотажем и стал лучшим на авиашоу в польской Гдыне

Украинский летчик поразил пилотажем и стал лучшим на авиашоу в польской Гдыне

Демонстрационное выступление украинского летчика, подполковника Юрия Булавки, на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня, на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" признано лучшим пилотажем

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" в Facebook.

Сегодня украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, возвращаются в Украину.

Стоит отметить, что украинский бомбардировщик типа Су-24 впервые участвовал в международном авиационном показе.

Во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами, благодарили за незабываемое и непревзойденное выступление подполковника Юрия Булавки.

Отмечается, что европейская публика осталась в восторге от сольного показа украинского пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей.

null

null

null

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать