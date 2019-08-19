Украинский летчик поразил пилотажем и стал лучшим на авиашоу в польской Гдыне

19 августа, 2019, 14:26

Демонстрационное выступление украинского летчика, подполковника Юрия Булавки, на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня, на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" признано лучшим пилотажем

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" в Facebook.

Сегодня украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, возвращаются в Украину.

Стоит отметить, что украинский бомбардировщик типа Су-24 впервые участвовал в международном авиационном показе.

Во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами, благодарили за незабываемое и непревзойденное выступление подполковника Юрия Булавки.

Отмечается, что европейская публика осталась в восторге от сольного показа украинского пилота, натренированности и высокого уровня подготовки всех экипажей.