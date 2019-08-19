Украинка будет готовить свои вкусности на канадском кулинарном шоу
Об этом говорится на странице Конгресса Украинских Канады (КУК) в Facebook.
"Познакомьтесь с очередным крупным украинским канадским пекарем Натальей Шевченко из Эдмонтона. Наталья скоро станет участницей The Great Canadian Baking Show на телеканале CBC", - говорится в сообщении.
В своем Facebook Наталья написала, что осуществилась ее мечта:
"Я так рада поделиться новостью с вами, меня выбрали одним из 10 участников для Great Canadian Baking Show - 3 сезон. До сих пор не могу поверить ... Моя мечта осуществилась Смотрите шоу на CBC 18 сентября".
Как отмечается на сайте СВС, 33-летняя Наталья свой стиль выпечки называет "изысканный восточноевропейский". Своим коронным десертом считает Медовый пирог, ведь это "редкий десерт в Канаде, и как только люди попытаются его он становится их любимым".
Наталья выросла в семье, где выпечка была основным продуктом. Она научилась делать традиционные украинские рецепты еще ребенком. Вместе с выпечкой технически сложных тортов, Наталья специализируется на хлебе, ей нравится работе с тестом.
Украинская кондитерка переехала в Канаду 3 года назад после того, как влюбилась в своего мужа в Интернете.
Выпечка Натальи Шевченко
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