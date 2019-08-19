Украина и Израиль подписали соглашение об изучении в школах иврита и украинского языка
19 августа, 2019, 13:35
Между Министерствами образования Украины и Израиля подписали соглашение о содействии изучению языка иврит в учреждениях образования в Украине и изучения украинского языка в учебных заведениях в Израиле
Соглашение подписано во время встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Еспресо.TV
Соглашение подписали посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
Напомним, в Украине впервые за 20 лет находится с визитом руководитель израильского правительства. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.
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