Украина и Сингапур подписали протокол о внесении изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения

19 августа, 2019, 10:41

Министр финансов Украины подписала протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

16 августа 2019 года министр финансов Украины Оксана Маркарова подписала протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Положения протокола полностью соответствуют требованиям модельной конвенции организации экономического сотрудничества и развития.

Документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" - без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.

Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Соглашение также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве при тех же условиях.