Украина попала в топ-5 стран с самым быстрым ростом рынка фрилансеров
19 августа, 2019, 14:30
Американская финансовая компания Payoneer назвала десять стран с самым быстрым ростом рынка фриланса по итогам второго квартала этого года
Украина заняла пятое место, передает НВ.Бизнес.
Доклад основывается на данных 300 тыс. фрилансеров и специалистов, работающих на аутсорс, пользующихся услугами компании.
В топ-10 стран по росту доходов их жителей от фриланса попали:
- США (рост составил 78%);
- Великобритания (59%);
- Бразилия (48%);
- Пакистан (47%);
- Украина (36%);
- Филиппины (35%);
- Индия (29%);
- Бангладеш (27%);
- Россия (20%);
- Сербия (19%).
По данным Payoneer, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросло на 30%. Это объясняется тем, что каждый год университеты заканчивают десятки тысяч IT-специалистов.
Чаще всего фрилансерами становятся люди в возрасте 25-34 года (54%). На них приходится 58,3% доходов от фриланса. Вторая по численности возрастная группа - 35-44 года (23%). На нее приходится 26,9% доходов.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики