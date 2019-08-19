Украина попала в топ-5 стран с самым быстрым ростом рынка фрилансеров

19 августа, 2019, 14:30

Американская финансовая компания Payoneer назвала десять стран с самым быстрым ростом рынка фриланса по итогам второго квартала этого года

Украина заняла пятое место, передает НВ.Бизнес.

Доклад основывается на данных 300 тыс. фрилансеров и специалистов, работающих на аутсорс, пользующихся услугами компании.

В топ-10 стран по росту доходов их жителей от фриланса попали:

США (рост составил 78%); Великобритания (59%); Бразилия (48%); Пакистан (47%); Украина (36%); Филиппины (35%); Индия (29%); Бангладеш (27%); Россия (20%); Сербия (19%).

По данным Payoneer, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросло на 30%. Это объясняется тем, что каждый год университеты заканчивают десятки тысяч IT-специалистов.

Чаще всего фрилансерами становятся люди в возрасте 25-34 года (54%). На них приходится 58,3% доходов от фриланса. Вторая по численности возрастная группа - 35-44 года (23%). На нее приходится 26,9% доходов.