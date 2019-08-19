19 августа, 2019, 14:53

Победительницей национального отбора на Детское Евровидение-2019 стала 13-летняя киевлянка София Иванько с песней "Когда кажется"

Об этом сообщает UA: Общественное

Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 ноября 2019 в городе Гливице (Польша).

София Иванько участвует в нацотборе на Детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она даже попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году.

София сама пишет песни и конкурсную песню "Когда кажется" написала специально к Детскому Евровидению-2019.

Иванько училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии Михаила Толмачева. В 2019 году София Иванько участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" на телеканале "1+1", где попала в команду Джамалы.

Ранее сообщалось, что на детское Евровидение не поедут участники от Украины, выступавшие в России.