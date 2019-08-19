Украина определилась с представителем на Детском Евровидении-2019
Об этом сообщает UA: Общественное
Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 ноября 2019 в городе Гливице (Польша).
София Иванько участвует в нацотборе на Детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она даже попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году.
София сама пишет песни и конкурсную песню "Когда кажется" написала специально к Детскому Евровидению-2019.
Иванько училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии Михаила Толмачева. В 2019 году София Иванько участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" на телеканале "1+1", где попала в команду Джамалы.
Ранее сообщалось, что на детское Евровидение не поедут участники от Украины, выступавшие в России.
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