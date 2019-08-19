Украина договорилась окончательно решить проблему массовых отказов украинцам при въезде в Израиль, - Зеленский
19 августа, 2019, 15:03
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль
Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с Нетаньяху брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV
"В последнее время наши государства активно сотрудничают в миграционных вопросах, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - отметил президент Украины.
- Напомним, по данным пограничников, с начала 2019 года 2,7 тысячам украинский отказали во въезде в Израиль, а 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.
- В феврале в израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев из-за того, что 35 израильтянам отказали во въезде в Украину .
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