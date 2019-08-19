Украина договорилась окончательно решить проблему массовых отказов украинцам при въезде в Израиль, - Зеленский

19 августа, 2019, 15:03

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с Нетаньяху брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV

"В последнее время наши государства активно сотрудничают в миграционных вопросах, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - отметил президент Украины.