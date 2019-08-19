Угроза срыва торговых переговоров: Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге

19 августа, 2019, 08:27

Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от насильственного подавления акций протеста в Гонконге, ведь это грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США

Об этом пишет DW .

По словам Трампа, подавление протеста, подобное событий тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина решить данный конфликт мирным путем.

Подавление демонстрации на площади Тяньаньмэнь:

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходивших на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Сейчас точное число жертв этой акции остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.