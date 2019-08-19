Угроза срыва торговых переговоров: Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге
19 августа, 2019, 08:27
Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от насильственного подавления акций протеста в Гонконге, ведь это грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США
Об этом пишет DW .
По словам Трампа, подавление протеста, подобное событий тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США.
Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина решить данный конфликт мирным путем.
Подавление демонстрации на площади Тяньаньмэнь:
В 1989 году демонстрации демократического движения, проходивших на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Сейчас точное число жертв этой акции остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.
- 5 августа в Гонконге прошла вторая волна протестов: крупнейший в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений.
- Забастовка вызвал транспортный коллапс в восьмимиллионных городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро.
- Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.
- Китай стягивает войска в Гонконг.
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