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Espreso.tvОбществоУгроза срыва торговых переговоров: Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге

Угроза срыва торговых переговоров: Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге

Президент США Дональд Трамп предостерег Китай от насильственного подавления акций протеста в Гонконге, ведь это грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США

Об этом пишет DW .

По словам Трампа, подавление протеста, подобное событий тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина решить данный конфликт мирным путем.

Подавление демонстрации на площади Тяньаньмэнь:

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходивших на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Сейчас точное число жертв этой акции остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.

  • 5 августа в Гонконге прошла вторая волна протестов: крупнейший в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений.
  • Забастовка вызвал транспортный коллапс в восьмимиллионных городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро.
  • Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.
  • Китай стягивает войска в Гонконг.
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