Туристам из Франции грозит 6 лет тюрьмы, потому что они хотели вывезти из Италии 40 кг песка
19 августа, 2019, 07:44
Итальянские пограничники в автомобиле двух туристов из Франции нашли 40 бутылок с песком
Об этом пишет Le Parisien .
"Пару французских туристов задержали 40 кг песка, когда они покидали остров", - говорится в сообщении пограничников.
Туристы заявили, что песок должен был быть у них сувенир.
Теперь французам грозит от 1 до 6 лет лишения свободы за кражу с отягчающими обстоятельствами.
В Италии пляжный песок является общественной собственностью, и его запрещено брать домой.
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