Туристам из Франции грозит 6 лет тюрьмы, потому что они хотели вывезти из Италии 40 кг песка

19 августа, 2019, 07:44

Итальянские пограничники в автомобиле двух туристов из Франции нашли 40 бутылок с песком

Об этом пишет Le Parisien .

"Пару французских туристов задержали 40 кг песка, когда они покидали остров", - говорится в сообщении пограничников.

Туристы заявили, что песок должен был быть у них сувенир.

Теперь французам грозит от 1 до 6 лет лишения свободы за кражу с отягчающими обстоятельствами.

В Италии пляжный песок является общественной собственностью, и его запрещено брать домой.