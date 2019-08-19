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Espreso.tvОбществоТуристам из Франции грозит 6 лет тюрьмы, потому что они хотели вывезти из Италии 40 кг песка

Туристам из Франции грозит 6 лет тюрьмы, потому что они хотели вывезти из Италии 40 кг песка

Итальянские пограничники в автомобиле двух туристов из Франции нашли 40 бутылок с песком

Об этом пишет Le Parisien .

"Пару французских туристов задержали 40 кг песка, когда они покидали остров", - говорится в сообщении пограничников.

Туристы заявили, что песок должен был быть у них сувенир.

Теперь французам грозит от 1 до 6 лет лишения свободы за кражу с отягчающими обстоятельствами.

В Италии пляжный песок является общественной собственностью, и его запрещено брать домой.

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