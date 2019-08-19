Tesla будет сдавать солнечные панели в аренду

19 августа, 2019, 15:55

Компания Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов Rent Solar

Об этом сообщает Tesla на официальном сайте.

Услуга предоставляется для жителей 6 штатов США - Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико.

Стоимость аренды солнечных панелей составляет $90 в месяц. В нее входит необходимое оборудование, техническая поддержка, установка и обслуживание.

Чтобы отказаться от услуги и убрать панели клиенту придется заплатить $1,5 тыс. Если же абонент перестанет платить за аренду, услугу просто отключат. При этом солнечные панели останутся на крыше дома.

Существует 3 варианта солнечной системы - на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт. Также отмечается, что для использования сервиса нет необходимости подписывать контракт.