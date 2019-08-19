Tesla будет сдавать солнечные панели в аренду
19 августа, 2019, 15:55
Компания Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов Rent Solar
Об этом сообщает Tesla на официальном сайте.
Услуга предоставляется для жителей 6 штатов США - Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико.
Стоимость аренды солнечных панелей составляет $90 в месяц. В нее входит необходимое оборудование, техническая поддержка, установка и обслуживание.
Чтобы отказаться от услуги и убрать панели клиенту придется заплатить $1,5 тыс. Если же абонент перестанет платить за аренду, услугу просто отключат. При этом солнечные панели останутся на крыше дома.
Существует 3 варианта солнечной системы - на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт. Также отмечается, что для использования сервиса нет необходимости подписывать контракт.
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