Сутки на фронте: погиб боец ООС, еще трое - ранены

19 августа, 2019, 07:13

18 августа около 18.00 в одном из подразделений Нацгвардии в составе ООС погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Также сообщается, что 18 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что противник обстреливал позиции ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» противник совершил 11 обстрелов:

неподалеку Пищевика из стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды рядом Лебединского из стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Песок из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела:

в районе Новолуганского из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

От начале 19 августа противник дважды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":