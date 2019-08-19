Сутки на фронте: погиб боец ООС, еще трое - ранены
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Также сообщается, что 18 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Отмечается, что противник обстреливал позиции ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» противник совершил 11 обстрелов:
- неподалеку Пищевика из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды рядом Лебединского из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Павлополя из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Песок из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела:
- в районе Новолуганского из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.
От начале 19 августа противник дважды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
- неподалеку Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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