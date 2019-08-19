Суд арестовал блогера Сороченко, который на камеру избил ветерана АТО
19 августа, 2019, 08:08
Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко по подозрению в избиении ветерана АТО
Об этом сообщает Радио Свобода .
Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 грн.
Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.
13 августа правоохранители сообщили, что блогера объявили в розыск после инцидента с избиением ветерана АТО под Житомиром.
Через четыре дня полиция задержала Сороченко в Николаевской области.
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