Суд арестовал блогера Сороченко, который на камеру избил ветерана АТО

19 августа, 2019, 08:08

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко по подозрению в избиении ветерана АТО

Об этом сообщает Радио Свобода .

Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 грн.

Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

13 августа правоохранители сообщили, что блогера объявили в розыск после инцидента с избиением ветерана АТО под Житомиром.

Через четыре дня полиция задержала Сороченко в Николаевской области.