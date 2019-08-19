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Espreso.tvОбществоСуд арестовал блогера Сороченко, который на камеру избил ветерана АТО

Суд арестовал блогера Сороченко, который на камеру избил ветерана АТО

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко по подозрению в избиении ветерана АТО

Об этом сообщает Радио Свобода .

Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 грн.

Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

13 августа правоохранители сообщили, что блогера объявили в розыск после инцидента с избиением ветерана АТО под Житомиром.

Через четыре дня полиция задержала Сороченко в Николаевской области.

 

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