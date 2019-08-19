СМИ: Турецкая колонна попала под российское бомбардировки в Сирии: трое погибших (видео)

19 августа, 2019, 16:18

В понедельник, 19 августа, конвой вооруженных сил Турции подвергся авиаудару в Сирии, в результате погибли трое гражданских

Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции, передает AP.

По информации ведомства, еще 12 гражданских получили ранения. Сообщения о жертвах среди турецких солдат не поступали.

В Минобороны Турции отметили, что нападение произошло, когда колонна направлялась к турецкому наблюдательному пункту в "зоне деэскалации" Идлиб, не предоставив никаких других подробностей.

Анкара "решительно осудила" авиаудары, добавив, что они противоречат "договоренностями и духу сотрудничества с Россией по Сирии".

На данный момент неизвестно, кто стоял за воздушным нападением, сирийская или российская авиация.

В то же время, катарское агентство Al-Jazeera со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщает, что бомбы сбросила именно авиация РФ.