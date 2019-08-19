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Espreso.tvОбществоРоссия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения

Россия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения

К командно-штабным учениям привлечены органы военного управления флота, военно-морские базы в Новороссийске и аннексированном Крыму, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации ЧФ

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Россия проводит в оккупированном Крыму командно-штабные учения подразделений Черноморского флота.

"Сегодня в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте (ЧФ) началось совместная командно-штабная тренировка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В ходе учений отрабатываются "действия по управлению силами флота во время приведения их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове".

К командно-штабным учениям привлечены органы военного управления флота, военно-морские базы в Новороссийске и оккупированном Крыму, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации ЧФ.

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