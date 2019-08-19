Россия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Россия проводит в оккупированном Крыму командно-штабные учения подразделений Черноморского флота.
"Сегодня в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте (ЧФ) началось совместная командно-штабная тренировка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В ходе учений отрабатываются "действия по управлению силами флота во время приведения их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове".
К командно-штабным учениям привлечены органы военного управления флота, военно-морские базы в Новороссийске и оккупированном Крыму, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации ЧФ.
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