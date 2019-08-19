//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРФ назвала Украину одним из крупнейших своих должников

РФ назвала Украину одним из крупнейших своих должников

Минфин РФ обнародовал данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года, в частности, официальные претензии к Украине

Об этом говорится в проспекте суверенных еврооблигаций России на сайте российского Минфина, передает РБК-Украина.

Согласно документу, общая задолженность Украины - $3,7 млрд долларов.

По мнению Москвы, Киев остается должен $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным правительством Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон этим облигациям в декабре 2015 года.

Напомним, что в марте 2017 года Высокий суд Англии удовлетворил иск России на сумму $3,07 млрд. Однако Украина обжаловала это решение. Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственный заем. Ожидается, что апелляция будет рассмотрена не раньше декабря 2019 года.

Также Россия учитывает долг Украины на $0,61 млрд, который образовался в начале 1990-х годов за поставки российского газа. В 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, а после оккупации Крыма зачеты не проводились.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

18 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать