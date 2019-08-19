РФ назвала Украину одним из крупнейших своих должников

19 августа, 2019, 13:25

Минфин РФ обнародовал данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года, в частности, официальные претензии к Украине

Об этом говорится в проспекте суверенных еврооблигаций России на сайте российского Минфина, передает РБК-Украина.

Согласно документу, общая задолженность Украины - $3,7 млрд долларов.

По мнению Москвы, Киев остается должен $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным правительством Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон этим облигациям в декабре 2015 года.

Напомним, что в марте 2017 года Высокий суд Англии удовлетворил иск России на сумму $3,07 млрд. Однако Украина обжаловала это решение. Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственный заем. Ожидается, что апелляция будет рассмотрена не раньше декабря 2019 года.

Также Россия учитывает долг Украины на $0,61 млрд, который образовался в начале 1990-х годов за поставки российского газа. В 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, а после оккупации Крыма зачеты не проводились.