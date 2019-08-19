"Верховный суд встал на сторону общества": глава Львовского облсовета о моратории на русскоязычную продукцию

19 августа, 2019, 12:51

Решением о поддержке моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области Верховный суд Украины встал на сторону общины Львовщины

Об этом заявил в Facebook председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Наконец получили победный и окончательный результат по делу о русскоязычном культурномпродукте !!! Верховный суд Украины встал на сторону Львовского областного совета и общины Львовщины - отменил решение двух судов, которые считали, что решение облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области незаконно, в частности не соответствует гарантиям предоставленным Государством Украина ", - написал Ганущин.

Глава Львовщины отметил, что решение облсовета о запрете русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве, таким образом, остается в действии.

"В итоге - решение Львовского областного совета от 18 сентября 2018 №745" О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области "- действующее!" - добавил Ганущин.