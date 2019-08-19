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Espreso.tvОбщество"Верховный суд встал на сторону общества": глава Львовского облсовета о моратории на русскоязычную продукцию

"Верховный суд встал на сторону общества": глава Львовского облсовета о моратории на русскоязычную продукцию

Решением о поддержке моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области Верховный суд Украины встал на сторону общины Львовщины

Об этом заявил в Facebook председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Наконец получили победный и окончательный результат по делу о русскоязычном культурномпродукте !!! Верховный суд Украины встал на сторону Львовского областного совета и общины Львовщины - отменил решение двух судов, которые считали, что решение облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области незаконно, в частности не соответствует гарантиям предоставленным Государством Украина ", - написал Ганущин.

Глава Львовщины отметил, что решение облсовета о запрете русскоязычного культурного продукта в публичном пространстве, таким образом, остается в действии.

"В итоге - решение Львовского областного совета от 18 сентября 2018 №745" О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области "- действующее!" - добавил Ганущин.

  • Напомним, ранее Ивано-Франковская , Львовская , Тернопольская , Житомирская и Волынская областные советы ввели моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.
  • Львовский окружной административный суд удовлетворил иски общественной организации "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор Право народа " Виктора Медведчука и двух граждан Романа Лихачева и Сергея Иванова-Малявина о признании противоправным и недействительным решение Львовского областного совета от 18 сентября 2018 №745" О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области ".
  • Апелляционный суд также считал, что решение Львовского облсовета не соответствует гарантиям, предоставленным государством Украина, а также обязательствам в соответствии с Декларацией прав национальностей Украины от 1 ноября 1991 и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и противоречит закону Украины "О культуре".
  • Кассационный административный суд Верховного Суда отменил предыдущие судебные решения , которые признавали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта во Львовской области незаконным.
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