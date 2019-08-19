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Espreso.tvОбщество"Крым придется возвращать Украине": в Москве прошли пикеты против оккупации полуострова

"Крым придется возвращать Украине": в Москве прошли пикеты против оккупации полуострова

В центре российской столицы Москвы, на Арбате, активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" провели единичные пикеты по деоккупации Крыма с требованием освобождения пленников Кремля

Об этом рассказала активистка Вера Лаврешина, передает Радио Свобода .

«Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы (Москвы, - ред.) о неизбежном возвращении Крыма. В конце концов перестали бросаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, согласно закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарский автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб по тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и заключенных "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу ", - заявила Лаврешина.

Она отметила, что после прошедших массовых протестов в Москве внимание правоохранителей к их акциям была умеренной.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы городов с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

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