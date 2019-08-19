"Дело 2 мая" в Одессе: Капитан Какао и Мефедов вышли из СИЗО
Об этом передает "Таймер".
Адвокат Валентин Рыбин внес 19 августа необходимую сумму залога, собранную "Оппозиционным блоком - За жизнь" при непосредственном участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Так, за них внесли залог в размере 154 тысяч гривен за каждого.
"Я не вносил свои деньги, а я помог семье найти людей, которые нашли деньги", - отметил Скорик в комментарии "Радио Свобода".
Отпустить под залог бывших антимайдановцев позволили 16 августа - соответствующее решение приняла судья Центрального районного суда Николаева Екатерина Лагода. Она в том числе сослалась на решение Конституционного суда о том, что содержание в СИЗО не является единственной формой пресечения для подозреваемых в террористической деятельности.
Арест с возможностью внесения залога в размере 80 необлагаемых налогом минимумов каждом (около 153 тысяч гривен) Мефедовой и Долженков назначили по 12 октября 2019 года. Ранее они содержались в следственном изоляторе без возможности внесения залога.
Сергей Долженков, известный как Капитан Какао, был антимайдановцем, а у Евгения Мефедова есть российское гражданство.
В новом уголовном производстве Долженков и Мефедов подозреваются по статье 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и частью 1 статьи 14, частью 1 статьи 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.
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