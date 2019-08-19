"Дело 2 мая" в Одессе: Капитан Какао и Мефедов вышли из СИЗО

19 августа, 2019, 18:49

Фигуранты "дела 2 мая" 2014 года в Одессе Сергей Долженков и Евгений Мефедов освобождены из СИЗО

Об этом передает "Таймер".

Адвокат Валентин Рыбин внес 19 августа необходимую сумму залога, собранную "Оппозиционным блоком - За жизнь" при непосредственном участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Так, за них внесли залог в размере 154 тысяч гривен за каждого.

"Я не вносил свои деньги, а я помог семье найти людей, которые нашли деньги", - отметил Скорик в комментарии "Радио Свобода".

Отпустить под залог бывших антимайдановцев позволили 16 августа - соответствующее решение приняла судья Центрального районного суда Николаева Екатерина Лагода. Она в том числе сослалась на решение Конституционного суда о том, что содержание в СИЗО не является единственной формой пресечения для подозреваемых в террористической деятельности.

Арест с возможностью внесения залога в размере 80 необлагаемых налогом минимумов каждом (около 153 тысяч гривен) Мефедовой и Долженков назначили по 12 октября 2019 года. Ранее они содержались в следственном изоляторе без возможности внесения залога.

Сергей Долженков, известный как Капитан Какао, был антимайдановцем, а у Евгения Мефедова есть российское гражданство.

В новом уголовном производстве Долженков и Мефедов подозреваются по статье 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и частью 1 статьи 14, частью 1 статьи 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины.