//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Дело 2 мая" в Одессе: Капитан Какао и Мефедов вышли из СИЗО

"Дело 2 мая" в Одессе: Капитан Какао и Мефедов вышли из СИЗО

Фигуранты "дела 2 мая" 2014 года в Одессе Сергей Долженков и Евгений Мефедов освобождены из СИЗО

Об этом передает "Таймер".

Адвокат Валентин Рыбин внес 19 августа необходимую сумму залога, собранную "Оппозиционным блоком - За жизнь" при непосредственном участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Так, за них внесли залог в размере 154 тысяч гривен за каждого.

"Я не вносил свои деньги, а я помог семье найти людей, которые нашли деньги", - отметил Скорик в комментарии "Радио Свобода".

Отпустить под залог бывших антимайдановцев позволили 16 августа - соответствующее решение приняла судья Центрального районного суда Николаева Екатерина Лагода. Она в том числе сослалась на решение Конституционного суда о том, что содержание в СИЗО не является единственной формой пресечения для подозреваемых в террористической деятельности.

Арест с возможностью внесения залога в размере 80 необлагаемых налогом минимумов каждом (около 153 тысяч гривен) Мефедовой и Долженков назначили по 12 октября 2019 года. Ранее они содержались в следственном изоляторе без возможности внесения залога.

Сергей Долженков, известный как Капитан Какао, был антимайдановцем, а у Евгения Мефедова есть российское гражданство.

В новом уголовном производстве Долженков и Мефедов подозреваются по статье 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и частью 1 статьи 14, частью 1 статьи 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать