"Будет интересно в суде": адвокат Грымчака обещает открыть новые обстоятельства дела

19 августа, 2019, 13:03

Татьяна Матяш заявила, что при рассмотрении апелляционных жалоб на решение Деснянского райсуда Чернигова сторона защиты в суде откроет некоторые новые обстоятельства

Об этом адвокат сообщила в комментарии " Укринформ".

Адвокат заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что при рассмотрении апелляционных жалоб на решение Деснянского райсуда Чернигова сторона защиты в суде откроет некоторые новые обстоятельства.

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"Еще не представлены апелляции. Я думаю, что вам (журналистам - ред.) будет очень интересно в апелляционном суде, - будут некоторые новые обстоятельства открытые стороной защиты. Когда будет (апелляционное рассмотрение, - ред.) - мы всех сообщим в обязанности "обязательному порядке", - сказала Матяш.