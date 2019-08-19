"Будет интересно в суде": адвокат Грымчака обещает открыть новые обстоятельства дела
Об этом адвокат сообщила в комментарии " Укринформ".
Адвокат заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что при рассмотрении апелляционных жалоб на решение Деснянского райсуда Чернигова сторона защиты в суде откроет некоторые новые обстоятельства.
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"Еще не представлены апелляции. Я думаю, что вам (журналистам - ред.) будет очень интересно в апелляционном суде, - будут некоторые новые обстоятельства открытые стороной защиты. Когда будет (апелляционное рассмотрение, - ред.) - мы всех сообщим в обязанности "обязательному порядке", - сказала Матяш.
- 14 августа 2019 задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к действующего генпрокурора Юрия Луценко.
- Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Черновол.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики" .
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- Вечером 16 августа суд в Чернигове арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог , однако при этом в видподний судебном постановлении указано ложные имя отчество и город проживания подозреваемого .
- 17 августа, состоялось очередное заседание , в ходе которого суд исправил в постановлении одни ошибки и сразу же допустил другие .
- Жена заместителя министра Юлия Гримчак заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО
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