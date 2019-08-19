Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": полиция задержала еще трех человек

19 августа, 2019, 07:36

Полиция обыскала все объекты, которые принадлежащие Вадиму Черному, и задержала еще трех человек

Об этом пишет одесское издание "Думская" со ссылкой на сотрудника отеля.

"В следственных действиях участвует СБУ. В" Токио "изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали апартаменты, которые принадлежат Вадиму. В" Звезде "(гостиница" Звезда ", который также принадлежит Вадиму Черному, - Ред .) обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержан руководитель "Звезды" и двое техников, которые занимались проведением и мелким ремонтом ", - говорится в сообщении.

Работники "Токио Стар" говорят, что из возможных причин пожара, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе стиральной работали с проводкой) и непреднамеренный поджог.