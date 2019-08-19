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Espreso.tvОбществоПожар в одесской гостинице "Токио Стар": кроме владельца отеля, никого не задерживали, - прокуратура

Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": кроме владельца отеля, никого не задерживали, - прокуратура


фото: Reuters
Прокуратура опровергла информацию о задержании еще трех человек по делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Радио Свобода .

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", - говорится в сообщении.

Владельцу здания, где работал отель, Вадиму Черному инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК).

Ранее сообщалось о задержании руководителя "Звезды" (отель, который также принадлежит Вадиму Черному, - Ред.) и два техника, которые занимались проведением и мелким ремонтом.

  • В Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек .
  • Нацполиция назвала основные версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности или неосторожное использование огня.
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