Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": кроме владельца отеля, никого не задерживали, - прокуратура

19 августа, 2019, 11:14

Прокуратура опровергла информацию о задержании еще трех человек по делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 9 человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Радио Свобода .

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", - говорится в сообщении.

Владельцу здания, где работал отель, Вадиму Черному инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК).

Ранее сообщалось о задержании руководителя "Звезды" (отель, который также принадлежит Вадиму Черному, - Ред.) и два техника, которые занимались проведением и мелким ремонтом.