Политолог Демпартии США: составление отчета о деле Тимошенко в пользу правительства Януковича оплатил Пинчук

19 августа, 2019, 12:48

В суде США раскрыли новые детали работы экс-юриста Обамы на Украину

Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступил в окружном суде Вашигтон в качестве свидетеля по делу работы на Украине бывшего советника Обамы Грегори Крейга, сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что расходы на составление американскими юристами Skadden Arps отчета 2012 года, который пытался представить преследование бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича в положительном свете.

Хотя заказчиком отчета выступило правительство Украины, расходы в более чем 4 миллиона долларов заплатил Виктор Пинчук, сообщил Даг Шон.

Бывшего советника Обамы Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Министерства юстиции США в отношении его сотрудничества с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался в четверг.

Именно для того, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете, Крейг не создал в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, предположила сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу. Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была проведена через оффшорные счета Манафорта на Кипре, пишет The Washington Examiner.

Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 000 долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.

Шон все же подтвердил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.

В деле, ставшем результатом расследования вмешательства России к выборам США, проведенного спецпрокуроры Робертом Мюллером, прокуратура США выдвинула ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности. Так, американский закон требует соответствующей регистрации от лиц, осуществляющих деятельность в политических кругах США в пользу иностранного учреждения.

Центральным эпизодом дела является продвижение отчета Крейгом среди влиятельных лиц в Вашингтоне и, в частности, передача отчета корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру.

Даг Шон рассказал суду как приобщил Крейга к работе в пользу украинских клиентов. "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы включить в проект", - цитирует свидетельство Шона Politico.

Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.

Судебный процесс, как ожидается, продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до пяти лет заключения и штраф до $ 250 тыс.

Фирма Skadden достигла досудебного урегулирования с министерством юстиции США и выплатила $ 4,6 млн - ту же сумму, которую получила за составление отчета от украинской стороны, напоминает The Washington Examiner.