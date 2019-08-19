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Espreso.tvОбществоПолторак рассказал о премиях для военных и параде ко Дню Независимости

Полторак рассказал о премиях для военных и параде ко Дню Независимости

Финансовые ресурсы для выплаты премий военным ко Дню Независимости есть

Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в интервью АрмияИнформ.

"Президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах", - заявил он.

Также Полторак объяснил свою позицию относительно проведения военного парада на День Независимости.

Министр обороны напомнил, что решение о параде принимает главнокомандующий - президент Владимир Зеленский. Решение президента - парад не проводить, и министерство обороны будет его выполнять. В то же время, Полторак заявил, что надо "четко законодательно определить порядок проведения парадов: когда и по какому поводу проводить, с какой целью".

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