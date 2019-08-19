Полторак рассказал о премиях для военных и параде ко Дню Независимости

19 августа, 2019, 16:22

Финансовые ресурсы для выплаты премий военным ко Дню Независимости есть

Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в интервью АрмияИнформ.

"Президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах", - заявил он.

Также Полторак объяснил свою позицию относительно проведения военного парада на День Независимости.

Министр обороны напомнил, что решение о параде принимает главнокомандующий - президент Владимир Зеленский. Решение президента - парад не проводить, и министерство обороны будет его выполнять. В то же время, Полторак заявил, что надо "четко законодательно определить порядок проведения парадов: когда и по какому поводу проводить, с какой целью".