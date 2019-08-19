Площадь в Праге у посольства РФ хотят назвать в честь Немцова

19 августа, 2019, 17:04

В Чехии начали собирать подписи под петицией о переименовании площади у посольства РФ в Праге в честь российского оппозиционера Бориса Немцова, которого убили в 2015 году

Об этом сообщает Radio Praha.

Автор петиции - пражский Академический центр Бориса Немцова, соучредителем которого является философский факультет Карлова университета.

По мнению авторов, переименование будет означать, что Чехия декларирует свое участие в защите прав человека и демократии в мире.

Инициаторы переименования площади "Под каштанами", где расположено российское дипломатическое представительство, в прошлом уже обращались с этим предложением к мэрии Праги. Предыдущая администрация Адрианы Крначовой эту идею не поддержала. Повторно предложение подали новому мэру чешской столицы Зденеку Гржибу.

Гржиб на днях заявил, что на Староместскую ратушу в Праге не вернется мемориальная доска, посвященная Красной армии, чем вызвал ярость у посольства РФ.

Напомним, что в 2018 году Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.

Борис Немцов - российский политик-оппозиционер. Выступал против аннексии Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных так называемых ДНР и ЛНР. Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы.