Планируем с Зеленским и Меркель провести "нормандский" саммит в ближайшие недели, - Макрон

19 августа, 2019, 21:34

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении Нормандской встречи на уровне четырех лидеров в ближайшие недели

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы втроем - президент Зеленский и канцлер Меркель обсудили возможность провести новый саммит в нормандском формате в ближайшие недели", - заявил Макрона.

Он пояснил, что на сегодняшний день обсуждение возможности переговоров в нормандском формате проходит в новых условиях, связанных с позицией Президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим и обменяемся нашими соображениями относительно этих решений. Я надеюсь, что мы достигнем успеха в ближайшие дни и недели, чтобы создать новую динамику согласно с тем, что определено в Минске. Это позволит нам продуктивно двигаться вперед", - заявил Макрона.

По его словам, "нормандский" саммит может произойти, если будут подготовлены действенные решения о совместных действиях. Макрон добавил, что в течение нескольких дней дипломатические советники начнут готовить этот саммит.

Помимо того, Макрон заметил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.