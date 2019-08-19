Планируем с Зеленским и Меркель провести "нормандский" саммит в ближайшие недели, - Макрон
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы втроем - президент Зеленский и канцлер Меркель обсудили возможность провести новый саммит в нормандском формате в ближайшие недели", - заявил Макрона.
Он пояснил, что на сегодняшний день обсуждение возможности переговоров в нормандском формате проходит в новых условиях, связанных с позицией Президента Украины Владимира Зеленского.
"Президент Зеленский принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим и обменяемся нашими соображениями относительно этих решений. Я надеюсь, что мы достигнем успеха в ближайшие дни и недели, чтобы создать новую динамику согласно с тем, что определено в Минске. Это позволит нам продуктивно двигаться вперед", - заявил Макрона.
По его словам, "нормандский" саммит может произойти, если будут подготовлены действенные решения о совместных действиях. Макрон добавил, что в течение нескольких дней дипломатические советники начнут готовить этот саммит.
Помимо того, Макрон заметил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.
- Напомним, 19 августа президент РФ отправился с визитом во Францию, для обсуждения с Эммануэлем Макроном ситуации в Украине и продолжения работы в нормандском формате.
- Путин в очередной раз начал говорить о компромиссе для достижения результата в нормандском формате, для чего Украина должна предоставить особый статус Донбассу.
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