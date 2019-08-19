Переписал бизнес на жену, но сенсации не будет, - Разумков

19 августа, 2019, 16:32

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что переписал свой консалтинговый бизнес на жену

Об этом сообщает "Новое время"

"Переписал (бизнес, - ред.) на жену, но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет".

Заметим, что до недавнего времени 35-летний Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

Кроме того, по данным аналитической системы YouControl, руководителем ООО "Украинская политконсалтингова группа" был Разумков. С 13 августа 2019 руководитель - Дмитрий Тележинский, среди конечных бенефециаром Тележинский и Юлия Чайка, хотя доля Тележинского - 66%.