Переписал бизнес на жену, но сенсации не будет, - Разумков
19 августа, 2019, 16:32
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что переписал свой консалтинговый бизнес на жену
Об этом сообщает "Новое время"
"Переписал (бизнес, - ред.) на жену, но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет".
Заметим, что до недавнего времени 35-летний Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.
Кроме того, по данным аналитической системы YouControl, руководителем ООО "Украинская политконсалтингова группа" был Разумков. С 13 августа 2019 руководитель - Дмитрий Тележинский, среди конечных бенефециаром Тележинский и Юлия Чайка, хотя доля Тележинского - 66%.
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