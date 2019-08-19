//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтравление морепродуктами: в Бердянске пострадали 19 человек

Отравление морепродуктами: в Бердянске пострадали 19 человек

В Бердянске 19 человек попали в инфекционное отделение городской больницы с 18 по 19 августа из-за отравления креветками

Об этом сообщает портал "Бердянск 24".

По информации главного санитарного врача Александры Кикарош, в воскресенье, 18 августа, в инфекционное отделение были госпитализированы 19 человек. Говорить точно о причинах отравления рано, ведь еще не поступили результаты анализов. По словам пострадавших, все они употребляли креветки, которые приобрели на рыбном рынке по Восточному проспекту.

После оказанной медицинской помощи большинство пациентов покинули больницу. Продолжают лечение несколько человек.
Информацию передали в мэрию и Госпотребслужбу, которые будут проводить расследование инцидента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

19 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать