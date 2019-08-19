Отравление морепродуктами: в Бердянске пострадали 19 человек
19 августа, 2019, 22:50
После оказанной медицинской помощи большинство пациентов покинули больницу. Продолжают лечение несколько человек.
В Бердянске 19 человек попали в инфекционное отделение городской больницы с 18 по 19 августа из-за отравления креветками
Об этом сообщает портал "Бердянск 24".
По информации главного санитарного врача Александры Кикарош, в воскресенье, 18 августа, в инфекционное отделение были госпитализированы 19 человек. Говорить точно о причинах отравления рано, ведь еще не поступили результаты анализов. По словам пострадавших, все они употребляли креветки, которые приобрели на рыбном рынке по Восточному проспекту.
После оказанной медицинской помощи большинство пациентов покинули больницу. Продолжают лечение несколько человек.
Информацию передали в мэрию и Госпотребслужбу, которые будут проводить расследование инцидента.
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