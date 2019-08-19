Netflix снимет сериал о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли
Об этом сообщает Variety.
Стриминговий сервис Netflix объявил о своих планах выпустить комедийный сериал Agent King ( "Агент Король"). В сериале Элвис станет агентом секретной правительственной программы, чтобы защищать страну. Вместе с тем, он будет продолжать свою карьеру звезды рок-н-ролла.
Одним из соавторов будущего сериала является вдова певца Присцилла Пресли.
"С раннего детства Элвис мечтал стать супергероем, который боротеться с преступностью и спасает мир. "Агент Король" позволяет ему сделать это", - сказала она в комментарии изданию.
Сценарий для "Агента Короля" напишет Майк Арнольд, работавший над мультфильмом про шпионов "Арчер". Авторы проекта не сообщили, когда сериал появится на платформе.
Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года.
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