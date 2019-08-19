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Espreso.tvОбществоNetflix снимет сериал о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Netflix снимет сериал о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

В новом многосерийном проекте Netflix Элвис станет агентом секретной правительственной программы, чтобы защищать страну "от сил тьмы", и продолжит карьеру музыканта

Об этом сообщает Variety.

Стриминговий сервис Netflix объявил о своих планах выпустить комедийный сериал Agent King ( "Агент Король"). В сериале Элвис станет агентом секретной правительственной программы, чтобы защищать страну. Вместе с тем, он будет продолжать свою карьеру звезды рок-н-ролла.

Одним из соавторов будущего сериала является вдова певца Присцилла Пресли.

"С раннего детства Элвис мечтал стать супергероем, который боротеться с преступностью и спасает мир. "Агент Король" позволяет ему сделать это", - сказала она в комментарии изданию.

Сценарий для "Агента Короля" напишет Майк Арнольд, работавший над мультфильмом про шпионов "Арчер". Авторы проекта не сообщили, когда сериал появится на платформе.

Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года.

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