Наезд на пешеходов в центре Киева: появилось видео ДТП с Range Rover и Tesla
19 августа, 2019, 21:15
Появилось видео ДТП на углу Саксаганского и Толстого
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
- Напомним, что в результате ДТП пострадали, по предварительным данным, четыре человека - их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
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