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Espreso.tvОбществоНаезд на пешеходов в центре Киева: появилось видео ДТП с Range Rover и Tesla

Наезд на пешеходов в центре Киева: появилось видео ДТП с Range Rover и Tesla

Появилось видео ДТП на углу Саксаганского и Толстого

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

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