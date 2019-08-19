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Espreso.tvОбществоНа Киевщине схватили военного, который под действием амфетамина застрелил человека

На Киевщине схватили военного, который под действием амфетамина застрелил человека

18 августа в комнате общежития в с. Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий по контракту открыл стрельбу

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.

Отмечается, что 22-летний старший солдат совершил 4 выстрела с кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского гражданина.

Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации.

Нападающий задержали, а медицинский осмотр подтвердил, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

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