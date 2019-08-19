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Espreso.tvМирНа Киевщине схватили боевика "ДНР": он признал вину и "слил" военных РФ, воюющих в ОРДО

На Киевщине схватили боевика "ДНР": он признал вину и "слил" военных РФ, воюющих в ОРДО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Киевской области боевика пророссийской террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник присоединился к одной из группировок оккупационных сил РФ в 2014 году.

В течение нескольких месяцев он занимался охраной "штаба" боевиков, дислоцированных Харцызске.

Как отмечается, разочаровавшись в "идеалах" террористов, он устроился на одну из шахт, действующих на оккупированной территории Донецкой области, а через два года решил переехать в Киевскую область.

Во время обыска по месту жительства боевика оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику, содержащих переписку, связано с участием в террористической организации, и другие доказательства незаконной деятельности задержанного.

Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях.

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