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Espreso.tvОбществоНа Черкасчине столкнулись легковушка и автобус: 3 погибших, 9 пострадавших

На Черкасчине столкнулись легковушка и автобус: 3 погибших, 9 пострадавших

По факту смертельного ДТП в Чернобаевском районе Черкасской области открыто уголовное производство

Об этом сообщает Нацполиция Черкасской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из пгт. Чернобай с автомобилем Daewoo Lanos и рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы". В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

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По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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