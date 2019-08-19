Макрона предлагал встречу Зеленскому, но он отказал по неизвестным причинам, - Бессмертный

19 августа, 2019, 19:05

Об этом сообщил бывший представитель в трехстороннем контактной группе Роман Бессмертный в эфире Еспресо.TV.

"Такая встреча французской стороной предлагалась. Почему украинская сторона взяла паузу, для меня это странно. Более того, эта встреча инициировалась после встречи с президентом Путиным. Это очень важно. Почему? Потому что важно, я так понимаю, для Макрона, для семерки (для "Большой семерки", - ред.) предложить определенное понимание ситуации ", - сказал он.

Кроме того, по словам Бессмертного, для президента Франции важно выяснить "на какое расстояние пускать Путина".

"И ответы на вопрос: "На какое расстояние (расстояние до "Большой семерки", - ред.) пускать Путина? В сенях, в коридоре или на улице оставить его", - отметил он.

Бессмертный отметил, что этими вопросами занимается кандидат на должность министра Вадим Пристайко.

"Это направление находится в руках кандидата на должность министра Вадима Пристайко. С ним обсуждался этот вопрос? Наверное, обсуждался. Есть ли здесь профессиональная оценка и профессиональный ответ? Думаю, нет. Потому что принимается решение не машиной, не системой, не специалистами, а оно носит исключительно креативный характер. Условно говоря так: "Тут мы провалились. Чем мы это компенсируем? Каким шагом мы компенсируем?", - резюмировал он.