Макрон принял приглашение Путина и приедет на 9 мая в Москву
19 августа, 2019, 20:51
19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Москве
Об этом сообщает Укринформ.
"В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне", - заявил Макрон.
Кроме того, он добавил, что стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий.
Макрон также отметил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающим в этом.
"Я верю в новую геополитику", - выразил убеждение французский лидер.
- Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин посетил Францию.
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