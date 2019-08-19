Макрон принял приглашение Путина и приедет на 9 мая в Москву

19 августа, 2019, 20:51

19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Москве

Об этом сообщает Укринформ.

"В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне", - заявил Макрон.

Кроме того, он добавил, что стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий.

Макрон также отметил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающим в этом.

"Я верю в новую геополитику", - выразил убеждение французский лидер.