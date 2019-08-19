Герус сказал, при каких условиях цены на электроэнергию для украинцев можно снизить на 20%

19 августа, 2019, 19:53

Три фактора могут суммарно привести к 20% снижению цены электроэнергии для бытовых потребителей

Об этом во время брифинга сказал представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус, передает Еспресо.TV

"Должны рассматриваться три фактора, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для бытовых потребителей", - пояснил он.

В частности, речь идет о постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств на Укргидроэнерго и Энергоатом (увеличение обязанностей Укргидроэнерго).

"Мы ожидаем, что такое постановление позволит снизить тариф Укрэнерго более чем в 3 раза: с 32 коп за киловатт-час до 8 коп", - пояснил он.

"Когда появится новое постановление ПСО и новый тариф Укрэнерго - это может дать к конечному тарифу потребителей около 11% (снижения, - ред.)", - сказал Герус.

Также он упомянул о прайс-кепах на внутрисуточном рынке. По его мнению, ночную цену есть смысл несколько поднять (15-20%), а дневную цену имеет смысл снизить.

"А это может дать еще 9% снижения для конечного тарифа потребителя", - добавил Герус.