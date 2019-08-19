Газпром теряет долю рынка газа Евросоюза

19 августа, 2019, 17:58

Два крупнейших поставщика природного газа в Европу - российский Газпром и норвежский Equinor - потеряли свои доли рынка впервые как минимум за четыре года на фоне утроения импорта сжиженного природного газа (СПГ) за последние 10 месяцев

Об этом сообщает Reuters.

Импорт СПГ в Европу подскочил на фоне более низкого, чем ожидалось, спотового спроса со стороны Азии, в частности из-за чего европейские цены на газ упали до 10-летних минимумов.

Доля СПГ среди поставляемого в Западную и Центральную Европу, выросла до 14% в период с октября 2018 года по август 2019 года с 5% за тот же период 2017-18 годов.

Доля норвежского газа снизилась до 33% с 38% - это многолетний минимум, показывают подсчеты Refinitiv.

Доля Газпрома снизилась на 1%, до 32%. Но это было первое снижение с 2014-2015 гг., когда Газпром пострадал из-за низкого спроса на газ в Европе.

Доля СПГ из США, доставили в северо-западную Европу, составляла 2% от общего количества поставок газа в регион.

Несмотря на потерю доли рынка, общий экспорт природного газа в Европу увеличился, поскольку регион импортировал на 9% больше газа с октября по август по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов.

"Наибольшая часть прироста, которую мы наблюдаем в текущем году по поставкам из России, приходится на Словакию и Чехию - страны, которые не имеют прямого доступа к СПГ, и которым нужно подготовить хранилища на случай, если транзит через Украину остановится с января 2020 года" , - сказала Марина Цыганкова, аналитик рынка газа.