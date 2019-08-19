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Espreso.tvОбществоЭто была историческая встреча, - Зеленский о визите Нетаньяху

Это была историческая встреча, - Зеленский о визите Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский подвел в сети итоги визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Об этом Зеленский сообщил в заметке на Facebook.

"Это была историческая встреча. Первый за долгие годы визит израильского лидера на украинскую землю. Очень рад знакомству с Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו, в котором я почувствовал надежного партнера и друга Украины", - написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украине и Израилю есть чему поучиться друг у друга.

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан", - написал он.

Кроме того, президент поделился достижениями переговоров. В частности, ратификацией Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

"Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - говорится в сообщении.

Помимо того, по словам президента, подписано четыре важные документы, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте.

В дополнение, глава государства пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование и ІТ.

Зеленский отметил, что партнерство с Израилем поможет Украине стать мировым брендом прогресса.

"Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели", - заключил Зеленский.

 

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