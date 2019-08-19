Это была историческая встреча, - Зеленский о визите Нетаньяху
Об этом Зеленский сообщил в заметке на Facebook.
"Это была историческая встреча. Первый за долгие годы визит израильского лидера на украинскую землю. Очень рад знакомству с Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו, в котором я почувствовал надежного партнера и друга Украины", - написал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украине и Израилю есть чему поучиться друг у друга.
"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан", - написал он.
Кроме того, президент поделился достижениями переговоров. В частности, ратификацией Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.
"Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - говорится в сообщении.
Помимо того, по словам президента, подписано четыре важные документы, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте.
В дополнение, глава государства пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование и ІТ.
Зеленский отметил, что партнерство с Израилем поможет Украине стать мировым брендом прогресса.
"Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели", - заключил Зеленский.
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