Экологи и депутаты Европарламента требуют запретить трофейную охоту

19 августа, 2019, 08:40

Во время Всемирной конференции по сохранению редких видов животных в Женеве экологи и евродепутаты обнародовали открытое письмо

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Десятки депутатов Европарламента и представители экологических организаций призвали запретить трофейную охота. В открытом письме, обнародованном 18 августа в Женеве в рамках Всемирной конференции по сохранению редких видов животных инициаторы обращения призвали внести изменения в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Экологи также предупредили о скором беспрецедентное сокращения разнообразия видов. По заявлению генерального секретаря CITES Ивонн Игеро, продолжать в том же духе "больше невозможно".

Одна из тем форума - процветающая, особенно в интернете, нелегальная торговля дикими животными, что способствует исчезновению видов. Своим открытым письмом депутаты Европарламента подняли вопрос о запрете трофейной охоты, хотя изначально эта тема не стояла в повестке дня конференции в Женеве.

Авторы обращения, более 50 депутатов и ряд представителей экологических организаций, обратили внимание, что запрет на торговлю животными, перечисленными в приложении к Конвенции об охране видов, не распространяется на охотничьи трофеи. По словам защитника прав животных Эдуардо Гонсалвешем, трофейная охота является "индустрией с многомиллионным оборотом" и, следовательно, явно "коммерческой". Поэтому соответствующая лазейка в Конвенции должна быть устранена.

Речь идет в частности об охоте на диких животных - носорогов, слонов или львов, что разрешено во многих африканских странах. Практика разрешения туристам охотиться за деньги на некоторые виды животных подвергается критике. Однако правительства стран, где разрешено подобное охоты, утверждают, что доходы от этого вида деятельности будут инвестироваться в проекты по защите животных.

Конвенция CITES было заключено в 1973 году. Она регулирует международную торговлю дикими животными и растениями. Сейчас в список входят около 5 тыс. животных и 29 тыс. видов растений. На конференциях государств-членов Конвенции должны уточняться списки видов, к которым применяются торговые ограничения. В нынешней конференции, которая продлится 12 дней, принимают участие представители более 180 стран-участниц Конвенции.