Американский Boeing получил повреждения при жесткой посадки в Португалии
Как сообщает Lusa со ссылкой на источники, при посадке в городе Понта-Делгада у самолета оказались повреждены фюзеляж и шасси.
Hard landing this morning in Ponta Delgada (PDL), Azores - Boeing 757 @Delta . https://t.co/ahc3WrstqI @JacdecNew @AviationSafety pic.twitter.com/m8rfbXCd4Q- Aeronews (@AeronewsRO) 18 августа 2019 г.
По данным Diario de Noticias, самолет прибыл из аэропорта Нью-Йорка. Из-за жесткой посадки запланированный обратный рейс в США был отменен.
Как заявил представитель авиакомпании, в результате происшествия никто не пострадал.
"Судно было повреждено, и сегодняшний рейс из Понта Дельгадо был отменен. Пассажиры будут переведены на альтернативные рейсы", - сказал представитель Delta Airlines.
Издание отмечает, что борт находится в авиапарке компании с 2009 года.
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