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Espreso.tvМирАмериканский Boeing получил повреждения при жесткой посадки в Португалии

Американский Boeing получил повреждения при жесткой посадки в Португалии

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии

Как сообщает Lusa со ссылкой на источники, при посадке в городе Понта-Делгада у самолета оказались повреждены фюзеляж и шасси.

По данным Diario de Noticias, самолет прибыл из аэропорта Нью-Йорка. Из-за жесткой посадки запланированный обратный рейс в США был отменен.

Как заявил представитель авиакомпании, в результате происшествия никто не пострадал.

"Судно было повреждено, и сегодняшний рейс из Понта Дельгадо был отменен. Пассажиры будут переведены на альтернативные рейсы", - сказал представитель Delta Airlines.

Издание отмечает, что борт находится в авиапарке компании с 2009 года.

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