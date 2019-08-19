Американский Boeing получил повреждения при жесткой посадки в Португалии

19 августа, 2019, 16:06

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии

Как сообщает Lusa со ссылкой на источники, при посадке в городе Понта-Делгада у самолета оказались повреждены фюзеляж и шасси. Hard landing this morning in Ponta Delgada (PDL), Azores - Boeing 757 @Delta . https://t.co/ahc3WrstqI @JacdecNew @AviationSafety pic.twitter.com/m8rfbXCd4Q - Aeronews (@AeronewsRO) 18 августа 2019 г.

По данным Diario de Noticias, самолет прибыл из аэропорта Нью-Йорка. Из-за жесткой посадки запланированный обратный рейс в США был отменен.

Как заявил представитель авиакомпании, в результате происшествия никто не пострадал.

"Судно было повреждено, и сегодняшний рейс из Понта Дельгадо был отменен. Пассажиры будут переведены на альтернативные рейсы", - сказал представитель Delta Airlines.

Издание отмечает, что борт находится в авиапарке компании с 2009 года.