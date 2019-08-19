Amazon откажется от уничтожения непроданных товаров

19 августа, 2019, 18:33

С сентября 2019 года Amazon начнет передавать непроданные и возвращенные товары на нужды благотворительности

Об этом говорится в официальном блоге маркетплейса.

Программа пока действует только со складами в США и Великобритании. Известно, что продукцию будут распределять отобранные организации. Ранее Amazon по умолчанию просто утилизировала излишки.

Французские журналисты подсчитали, что во Франции Amazon уничтожает до 3 млн телевизоров ежегодно. Масштабы утилизации в США неизвестны.

Но CNBC пишет, что только один склад за 9 месяцев работы отправил на уничтожение почти 300 тысяч единиц. За такую позицию компанию активно критиковали.

Теперь утилизацию по умолчанию заменили на передачу благотворительным организациям. Для продавцов это будет стоить $0,15 за единицу.